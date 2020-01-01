Токеноміка Veno Finance (VNO) Дізнайтеся ключову інформацію про Veno Finance (VNO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Veno Finance (VNO) Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO Офіційний вебсайт: https://veno.finance/ Whitepaper: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper Купити VNO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Veno Finance (VNO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Veno Finance (VNO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,83M $ 5,83M $ 5,83M Загальна пропозиція: $ 1,88B $ 1,88B $ 1,88B Циркуляційна пропозиція: $ 510,92M $ 510,92M $ 510,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,45M $ 21,45M $ 21,45M Історичний максимум: $ 0,521713 $ 0,521713 $ 0,521713 Історичний мінімум: $ 0,01111337 $ 0,01111337 $ 0,01111337 Поточна ціна: $ 0,01141546 $ 0,01141546 $ 0,01141546 Дізнайтеся більше про ціну Veno Finance (VNO)

Токеноміка Veno Finance (VNO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Veno Finance (VNO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VNO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VNO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VNO, досліджуйте ціну токена VNO в реальному часі!

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