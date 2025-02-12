Ціна Veno Finance Staked ETH (LETH)
Поточна ціна Veno Finance Staked ETH (LETH) сьогодні становить 2,743.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veno Finance Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD
- зміна ціни Veno Finance Staked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veno Finance Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Veno Finance Staked ETH до USD становила $ -469.3879489530.
За останні 60 днів зміна ціни Veno Finance Staked ETH до USD становила $ -866.8783774420.
За останні 90 днів зміна ціни Veno Finance Staked ETH до USD становила $ -506.8965464174023.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -469.3879489530
|-17.10%
|60 днів
|$ -866.8783774420
|-31.59%
|90 днів
|$ -506.8965464174023
|-15.59%
Останній аналіз цін Veno Finance Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Veno Finance - LETH - Adding new cryptoasset to current listing
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