Сьогоднішня ціна Veno Finance (VNO)

Поточна ціна Veno Finance (VNO) сьогодні становить 0.03662672 USD з ринковою капіталізацією $ 18.19M USD. Ціна VNO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Veno Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.60K USD

- зміна ціни Veno Finance протягом дня — +1.66%

- циркуляційна пропозиція – 496.84M USD

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