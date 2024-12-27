Ціна Veno ETH (VETH)
Поточна ціна Veno ETH (VETH) сьогодні становить 3,351.62 USD з ринковою капіталізацією $ 4.21M USD. Ціна VETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veno ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.03K USD
- зміна ціни Veno ETH протягом дня — +1.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.25K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veno ETH до USD становила $ +33.43.
За останні 30 днів зміна ціни Veno ETH до USD становила $ -105.4905636900.
За останні 60 днів зміна ціни Veno ETH до USD становила $ +1,125.6204617940.
За останні 90 днів зміна ціни Veno ETH до USD становила $ +688.5245916785526.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +33.43
|+1.01%
|30 днів
|$ -105.4905636900
|-3.14%
|60 днів
|$ +1,125.6204617940
|+33.58%
|90 днів
|$ +688.5245916785526
|+25.85%
Останній аналіз цін Veno ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+1.01%
+2.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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