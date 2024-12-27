Сьогоднішня ціна Veno ETH (VETH)

Поточна ціна Veno ETH (VETH) сьогодні становить 3,351.62 USD з ринковою капіталізацією $ 4.21M USD. Ціна VETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Veno ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.03K USD

- зміна ціни Veno ETH протягом дня — +1.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.25K USD

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