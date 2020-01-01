Токеноміка VENKO ($VENKO) Дізнайтеся ключову інформацію про VENKO ($VENKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VENKO ($VENKO) This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie. Офіційний вебсайт: https://www.venko.tech/ Whitepaper: https://venko.gitbook.io/whitepaper Купити $VENKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VENKO ($VENKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VENKO ($VENKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,01K $ 20,01K $ 20,01K Загальна пропозиція: $ 999,67B $ 999,67B $ 999,67B Циркуляційна пропозиція: $ 597,09B $ 597,09B $ 597,09B FDV (повністю розведена вартість): $ 33,50K $ 33,50K $ 33,50K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну VENKO ($VENKO)

Токеноміка VENKO ($VENKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VENKO ($VENKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $VENKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $VENKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $VENKO, досліджуйте ціну токена $VENKO в реальному часі!

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