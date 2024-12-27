Сьогоднішня ціна VENKO ($VENKO)

Поточна ціна VENKO ($VENKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна $VENKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VENKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 914.17K USD

- зміна ціни VENKO протягом дня — +1.19%

- циркуляційна пропозиція – 597.09B USD

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