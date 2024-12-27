Ціна VENKO ($VENKO)
Поточна ціна VENKO ($VENKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна $VENKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VENKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 914.17K USD
- зміна ціни VENKO протягом дня — +1.19%
- циркуляційна пропозиція – 597.09B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VENKO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VENKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VENKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VENKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.19%
|30 днів
|$ 0
|-12.95%
|60 днів
|$ 0
|-83.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VENKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
+1.19%
-9.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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