Ціна Venium (VENIUM)
Поточна ціна Venium (VENIUM) сьогодні становить 0.00026996 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VENIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.29 USD
- зміна ціни Venium протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venium до USD становила $ -0.0000742212.
За останні 60 днів зміна ціни Venium до USD становила $ -0.0001327895.
За останні 90 днів зміна ціни Venium до USD становила $ -0.0003459661340360375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ -0.0000742212
|-27.49%
|60 днів
|$ -0.0001327895
|-49.18%
|90 днів
|$ -0.0003459661340360375
|-56.17%
Останній аналіз цін Venium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.45%
-0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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