Ціна Venator Universe (VNT)
Поточна ціна Venator Universe (VNT) сьогодні становить 0.396884 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venator Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.26K USD
- зміна ціни Venator Universe протягом дня — +0.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VNT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VNT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venator Universe до USD становила $ +0.0023907.
За останні 30 днів зміна ціни Venator Universe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Venator Universe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Venator Universe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0023907
|+0.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Venator Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+0.61%
-6.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VNT до AUD
A$0.62707672
|1 VNT до GBP
￡0.3175072
|1 VNT до EUR
€0.38100864
|1 VNT до USD
$0.396884
|1 VNT до MYR
RM1.77010264
|1 VNT до TRY
₺14.31957472
|1 VNT до JPY
¥60.9613824
|1 VNT до RUB
₽38.299306
|1 VNT до INR
₹34.45746888
|1 VNT до IDR
Rp6,506.29404096
|1 VNT до PHP
₱23.0788046
|1 VNT до EGP
￡E.20.01882896
|1 VNT до BRL
R$2.28605184
|1 VNT до CAD
C$0.56357528
|1 VNT до BDT
৳48.0428082
|1 VNT до NGN
₦595.921326
|1 VNT до UAH
₴16.54609396
|1 VNT до VES
Bs23.81304
|1 VNT до PKR
Rs110.73460484
|1 VNT до KZT
₸200.14066352
|1 VNT до THB
฿13.5535886
|1 VNT до TWD
NT$13.02573288
|1 VNT до CHF
Fr0.36116444
|1 VNT до HKD
HK$3.08775752
|1 VNT до MAD
.د.م3.97280884