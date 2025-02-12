Сьогоднішня ціна Venator Universe (VNT)

Поточна ціна Venator Universe (VNT) сьогодні становить 0.396884 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venator Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.26K USD

- зміна ціни Venator Universe протягом дня — +0.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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