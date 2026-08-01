Сьогоднішня ціна Vena Protocol

Поточна ціна Vena Protocol (VENA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VENA до USD становить $ 0 за VENA.

Vena Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 689,9, з циркуляційною пропозицією у 1,00B VENA. Протягом останніх 24 годин VENA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00142655, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VENA змінився на +0,01% за останню годину та на -21,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Vena Protocol (VENA)

Ринкова капіталізація $ 11,69K$ 11,69K $ 11,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,69K$ 11,69K $ 11,69K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vena Protocol — $ 11,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VENA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,69K.