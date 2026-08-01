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Поточна ціна VEMP Horizon сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VEMP становить 28 377 USD. Відстежуйте оновлення цін VEMP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна VEMP Horizon сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VEMP становить 28 377 USD. Відстежуйте оновлення цін VEMP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна VEMP Horizon (VEMP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VEMP до USD:

$0,00005677
$0,00005677$0,00005677
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни VEMP Horizon (VEMP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:13:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна VEMP Horizon

Поточна ціна VEMP Horizon (VEMP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEMP до USD становить $ 0 за VEMP.

VEMP Horizon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 377, з циркуляційною пропозицією у 500,00M VEMP. Протягом останніх 24 годин VEMP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,655693, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VEMP змінився на +0,06% за останню годину та на -18,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо VEMP Horizon (VEMP)

$ 28,38K
$ 28,38K$ 28,38K

--
----

$ 28,38K
$ 28,38K$ 28,38K

500,00M
500,00M 500,00M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація VEMP Horizon — $ 28,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VEMP — 500,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,38K.

Історія ціни VEMP Horizon у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,655693
$ 0,655693$ 0,655693

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

-0,11%

-18,70%

-18,70%

Історія ціни VEMP Horizon (VEMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VEMP Horizon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VEMP Horizon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VEMP Horizon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VEMP Horizon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,11%
30 днів$ 0-18,09%
60 днів$ 0-12,61%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни VEMP Horizon

Прогноз ціни VEMP Horizon (VEMP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VEMP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни VEMP Horizon (VEMP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна VEMP Horizon потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне VEMP Horizon у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VEMP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни VEMP Horizon.

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Ресурс VEMP Horizon (VEMP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

Про VEMP Horizon

Яка зараз ціна VEMP Horizon?

Живуча ціна VEMP Horizon (VEMP) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином VEMP Horizon позиціонується на ринку?

Наразі VEMP Horizon займає #8019 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1250715.75332631264000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу VEMP?

Обсяг токенів у обігу VEMP становить 500000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін VEMP Horizon за останню добу?

За останню добу VEMP Horizon торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки VEMP Horizon віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

VEMP Horizon досяг найвищого значення за всю історію — ₴28.89965692094970976000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують VEMP?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для VEMP Horizon?

Поточне зміщення ціни на -0.11% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,Yield Aggregator,Metaverse,Play To Earn,Arbitrum Ecosystem,Guild and Scholarship,Gaming Blockchains,Governance. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:13:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для VEMP Horizon (VEMP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AET

$0,0117
$0,0117$0,0117

+11,42%

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$2,8360
$2,8360$2,8360

+17,19%

Myros

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MY

$0,0111
$0,0111$0,0111

+8,82%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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