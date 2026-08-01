Яка зараз ціна VEMP Horizon?

Живуча ціна VEMP Horizon (VEMP) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином VEMP Horizon позиціонується на ринку?

Наразі VEMP Horizon займає #8019 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1250715.75332631264000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу VEMP?

Обсяг токенів у обігу VEMP становить 500000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін VEMP Horizon за останню добу?

За останню добу VEMP Horizon торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки VEMP Horizon віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

VEMP Horizon досяг найвищого значення за всю історію — ₴28.89965692094970976000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують VEMP?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для VEMP Horizon?

Поточне зміщення ціни на -0.11% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,Yield Aggregator,Metaverse,Play To Earn,Arbitrum Ecosystem,Guild and Scholarship,Gaming Blockchains,Governance. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.