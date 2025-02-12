Сьогоднішня ціна Vemate (VMT)

Поточна ціна Vemate (VMT) сьогодні становить 0.00342181 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vemate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 239.57 USD

- зміна ціни Vemate протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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