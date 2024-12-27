Сьогоднішня ціна Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Поточна ціна Velvet Unicorn by Virtuals (VU) сьогодні становить 0.00494612 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна VU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Velvet Unicorn by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.01K USD

- зміна ціни Velvet Unicorn by Virtuals протягом дня — +55.69%

- циркуляційна пропозиція – 994.12M USD

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