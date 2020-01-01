Токеноміка Velvet AI (VELAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Velvet AI (VELAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Velvet AI (VELAI) Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Офіційний вебсайт: https://velvetai.xyz Купити VELAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Velvet AI (VELAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Velvet AI (VELAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 218,53K $ 218,53K $ 218,53K Загальна пропозиція: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Циркуляційна пропозиція: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 218,53K $ 218,53K $ 218,53K Історичний максимум: $ 0,00599055 $ 0,00599055 $ 0,00599055 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019809 $ 0,00019809 $ 0,00019809 Дізнайтеся більше про ціну Velvet AI (VELAI)

Токеноміка Velvet AI (VELAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Velvet AI (VELAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VELAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VELAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VELAI, досліджуйте ціну токена VELAI в реальному часі!

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