Ціна Velvet AI (VELAI)
Поточна ціна Velvet AI (VELAI) сьогодні становить 0.00132543 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна VELAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Velvet AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.67K USD
- зміна ціни Velvet AI протягом дня — +79.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Velvet AI до USD становила $ +0.00058566.
За останні 30 днів зміна ціни Velvet AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Velvet AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Velvet AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00058566
|+79.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Velvet AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+45.67%
+79.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.
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