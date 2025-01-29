Сьогоднішня ціна Velvet AI (VELAI)

Поточна ціна Velvet AI (VELAI) сьогодні становить 0.00132543 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна VELAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Velvet AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.67K USD

- зміна ціни Velvet AI протягом дня — +79.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.11B USD

Отримуйте оновлення цін VELAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VELAI.