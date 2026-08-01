Сьогоднішня ціна Velora

Поточна ціна Velora (VLR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VLR до USD становить $ 0 за VLR.

Velora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 510 277, з циркуляційною пропозицією у 1,67B VLR. Протягом останніх 24 годин VLR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,064575, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VLR змінився на +4,98% за останню годину та на +14,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 360,09.

Ринкова інформація щодо Velora (VLR)

Ринкова капіталізація $ 510,28K$ 510,28K $ 510,28K Обсяг (за 24 год) $ 360,09$ 360,09 $ 360,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 610,88K$ 610,88K $ 610,88K Циркуляційне постачання 1,67B 1,67B 1,67B Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Velora — $ 510,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 360,09. Циркуляційна пропозиція VLR — 1,67B, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 610,88K.