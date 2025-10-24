Актуальна ціна Velocis AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VECAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VECAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Velocis AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VECAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VECAI на MEXC вже зараз.

Логотип Velocis AI

Ціна Velocis AI (VECAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VECAI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Velocis AI (VECAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Velocis AI (VECAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13,97%

-13,97%

Актуальна ціна Velocis AI (VECAI) становить --. За останні 24 години VECAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VECAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VECAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -13,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Velocis AI (VECAI)

$ 8,05K
$ 8,05K$ 8,05K

--
----

$ 9,46K
$ 9,46K$ 9,46K

851,00M
851,00M 851,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Velocis AI — $ 8,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VECAI — 851,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,46K.

Історія ціни Velocis AI (VECAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Velocis AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Velocis AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Velocis AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Velocis AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-14,65%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Velocis AI (VECAI)

Прогноз ціни Velocis AI (USD)

Скільки коштуватиме Velocis AI (VECAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Velocis AI (VECAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Velocis AI.

Перегляньте прогноз ціни Velocis AI вже зараз!

VECAI до місцевих валют

Токеноміка Velocis AI (VECAI)

Розуміння токеноміки Velocis AI (VECAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VECAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Velocis AI (VECAI)

Скільки сьогодні коштує Velocis AI (VECAI)?
Актуальна ціна VECAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VECAI до USD?
Поточна ціна VECAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Velocis AI?
Ринкова капіталізація VECAI — $ 8,05K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VECAI?
Циркуляційна пропозиція VECAI — 851,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VECAI?
VECAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VECAI?
Історична мінімальна ціна VECAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VECAI?
Актуальний обсяг торгівлі VECAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VECAI цього року?
VECAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VECAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Velocis AI (VECAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

