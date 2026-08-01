Скільки коштує Veloce зараз?

Veloce зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься VEXT сьогодні?

VEXT продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Racing Games.

Наскільки популярний Veloce сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають VEXT.

Що відрізняє Veloce від інших криптоактивів?

Як частина категорії Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Racing Games та створений на мережі --, VEXT пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки VEXT існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 217882074.4300998 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Veloce за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴31.14562983415414432000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.