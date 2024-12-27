Ціна VelasPad (VLXPAD)
Поточна ціна VelasPad (VLXPAD) сьогодні становить 0.00392269 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна VLXPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VelasPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27K USD
- зміна ціни VelasPad протягом дня — +9.91%
- циркуляційна пропозиція – 433.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VelasPad до USD становила $ +0.00035379.
За останні 30 днів зміна ціни VelasPad до USD становила $ -0.0002809501.
За останні 60 днів зміна ціни VelasPad до USD становила $ +0.0005660853.
За останні 90 днів зміна ціни VelasPad до USD становила $ -0.0000658915530828995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035379
|+9.91%
|30 днів
|$ -0.0002809501
|-7.16%
|60 днів
|$ +0.0005660853
|+14.43%
|90 днів
|$ -0.0000658915530828995
|-1.65%
Останній аналіз цін VelasPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+9.91%
+2.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.
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