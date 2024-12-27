Сьогоднішня ціна VelasPad (VLXPAD)

Поточна ціна VelasPad (VLXPAD) сьогодні становить 0.00392269 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна VLXPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VelasPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27K USD

- зміна ціни VelasPad протягом дня — +9.91%

- циркуляційна пропозиція – 433.72M USD

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