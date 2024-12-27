Ціна Velas (VLX)
Поточна ціна Velas (VLX) сьогодні становить 0.00991297 USD з ринковою капіталізацією $ 26.46M USD. Ціна VLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Velas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 486.65K USD
- зміна ціни Velas протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 2.67B USD
Отримуйте оновлення цін VLX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VLX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Velas до USD становила $ -0.000132713513861767.
За останні 30 днів зміна ціни Velas до USD становила $ -0.0042035622.
За останні 60 днів зміна ціни Velas до USD становила $ +0.0008702616.
За останні 90 днів зміна ціни Velas до USD становила $ -0.002540088191081801.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000132713513861767
|-1.32%
|30 днів
|$ -0.0042035622
|-42.40%
|60 днів
|$ +0.0008702616
|+8.78%
|90 днів
|$ -0.002540088191081801
|-20.39%
Останній аналіз цін Velas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-1.32%
-2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VLX до AUD
A$0.0159598817
|1 VLX до GBP
￡0.0078312463
|1 VLX до EUR
€0.0094173215
|1 VLX до USD
$0.00991297
|1 VLX до MYR
RM0.0443109759
|1 VLX до TRY
₺0.3491348034
|1 VLX до JPY
¥1.5644649254
|1 VLX до RUB
₽1.0179628893
|1 VLX до INR
₹0.8472615459
|1 VLX до IDR
Rp159.8865905191
|1 VLX до PHP
₱0.5741592224
|1 VLX до EGP
￡E.0.5042727839
|1 VLX до BRL
R$0.0613612843
|1 VLX до CAD
C$0.0142746768
|1 VLX до BDT
৳1.1848973041
|1 VLX до NGN
₦15.3450793006
|1 VLX до UAH
₴0.4159482212
|1 VLX до VES
Bs0.50556147
|1 VLX до PKR
Rs2.7596717183
|1 VLX до KZT
₸5.1900345732
|1 VLX до THB
฿0.3381314067
|1 VLX до TWD
NT$0.3255419348
|1 VLX до CHF
Fr0.008921673
|1 VLX до HKD
HK$0.0769246472
|1 VLX до MAD
.د.م0.1000218673