Сьогоднішня ціна Velas (VLX)

Поточна ціна Velas (VLX) сьогодні становить 0.00991297 USD з ринковою капіталізацією $ 26.46M USD. Ціна VLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Velas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 486.65K USD

- зміна ціни Velas протягом дня — -1.32%

- циркуляційна пропозиція – 2.67B USD

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