Інформація щодо ціни Velar (VELAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00117585 $ 0,00117585 $ 0,00117585 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00117585$ 0,00117585 $ 0,00117585 Рекордний максимум $ 0,380312$ 0,380312 $ 0,380312 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,22% Зміна ціни (1 дн.) -7,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,73%

Актуальна ціна Velar (VELAR) становить $0,00102467. За останні 24 години VELAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00117585, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VELAR становить $ 0,380312, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VELAR змінився на +1,22% за останню годину, -7,37% за 24 години та на -12,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Velar (VELAR)

Ринкова капіталізація $ 363,29K$ 363,29K $ 363,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,03M$ 1,03M $ 1,03M Циркуляційне постачання 354,26M 354,26M 354,26M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Velar — $ 363,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VELAR — 354,26M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,03M.