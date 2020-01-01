Токеноміка Vela Token (VELA) Дізнайтеся ключову інформацію про Vela Token (VELA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.vela.exchange/ Whitepaper: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Купити VELA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vela Token (VELA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vela Token (VELA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,38K $ 9,38K $ 9,38K Загальна пропозиція: $ 35,00M $ 35,00M $ 35,00M Циркуляційна пропозиція: $ 16,81M $ 16,81M $ 16,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,53K $ 19,53K $ 19,53K Історичний максимум: $ 7,67 $ 7,67 $ 7,67 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00055788 $ 0,00055788 $ 0,00055788 Дізнайтеся більше про ціну Vela Token (VELA)

Токеноміка Vela Token (VELA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vela Token (VELA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VELA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VELA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VELA, досліджуйте ціну токена VELA в реальному часі!

Прогноз ціни VELA Хочете знати, куди рухається VELA? Наша сторінка прогнозу ціни VELA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена VELA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!