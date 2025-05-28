Ціна Vela Token (VELA)
Поточна ціна Vela Token (VELA) сьогодні становить 0,00420534 USD з ринковою капіталізацією $ 70,58K USD. Ціна VELA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vela Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Vela Token протягом дня — +27,25%
- циркуляційна пропозиція – 16,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vela Token до USD становила $ +0,00090051.
За останні 30 днів зміна ціни Vela Token до USD становила $ -0,0005694795.
За останні 60 днів зміна ціни Vela Token до USD становила $ -0,0013707768.
За останні 90 днів зміна ціни Vela Token до USD становила $ -0,0033638436234043465.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00090051
|+27,25%
|30 днів
|$ -0,0005694795
|-13,54%
|60 днів
|$ -0,0013707768
|-32,59%
|90 днів
|$ -0,0033638436234043465
|-44,44%
Останній аналіз цін Vela Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+27,25%
+88,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.
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