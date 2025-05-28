Сьогоднішня ціна Vela Token (VELA)

Поточна ціна Vela Token (VELA) сьогодні становить 0,00420534 USD з ринковою капіталізацією $ 70,58K USD. Ціна VELA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vela Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Vela Token протягом дня — +27,25%

- циркуляційна пропозиція – 16,81M USD

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