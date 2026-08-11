Сьогоднішня ціна Vektes

Поточна ціна Vektes (VEK) сьогодні становить $ 0,01323935, зі зміною 1,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEK до USD становить $ 0,01323935 за VEK.

Vektes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 133 592, з циркуляційною пропозицією у 10,09M VEK. Протягом останніх 24 годин VEK торгувався між $ 0,01297669 (мінімум) та $ 0,01324932 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01349925, тоді як історичний мінімум — $ 0,01297661.

У короткостроковій динаміці VEK змінився на +0,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,25.

Ринкова інформація щодо Vektes (VEK)

Ринкова капіталізація $ 133,59K$ 133,59K $ 133,59K Обсяг (за 24 год) $ 24,25$ 24,25 $ 24,25 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,24M$ 13,24M $ 13,24M Циркуляційне постачання 10,09M 10,09M 10,09M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vektes — $ 133,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,25. Циркуляційна пропозиція VEK — 10,09M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,24M.