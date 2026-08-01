Сьогоднішня ціна Veilnet

Поточна ціна Veilnet (VEILNET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEILNET до USD становить $ 0 за VEILNET.

Veilnet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 815, з циркуляційною пропозицією у 100,00B VEILNET. Протягом останніх 24 годин VEILNET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VEILNET змінився на +0,05% за останню годину та на -10,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Veilnet (VEILNET)

Ринкова капіталізація $ 35,82K$ 35,82K $ 35,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,82K$ 35,82K $ 35,82K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Veilnet — $ 35,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VEILNET — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,82K.