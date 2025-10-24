Актуальна ціна Veil Token сьогодні становить 0,073417 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VEIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VEIL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Veil Token сьогодні становить 0,073417 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VEIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VEIL на MEXC вже зараз.

Ціна Veil Token (VEIL)

Актуальна ціна 1 VEIL до USD:

$0,073417
$0,073417$0,073417
+4,30%1D
Графік ціни Veil Token (VEIL) в реальному часі
Інформація щодо ціни Veil Token (VEIL) (USD)

$ 0,063163
Мін. за 24 год
$ 0,075756
Макс. за 24 год
$ 0,063163
$ 0,063163$ 0,063163

$ 0,075756
$ 0,075756$ 0,075756

$ 0,310953
$ 0,310953$ 0,310953

$ 0,02251824
$ 0,02251824$ 0,02251824

+0,00%

+4,34%

+20,96%

+20,96%

Актуальна ціна Veil Token (VEIL) становить $0,073417. За останні 24 години VEIL торгувався між мінімумом у $ 0,063163 і максимумом у $ 0,075756, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VEIL становить $ 0,310953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02251824.

Що стосується короткострокових результатів, то VEIL змінився на +0,00% за останню годину, +4,34% за 24 години та на +20,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Veil Token (VEIL)

$ 4,93M
$ 4,93M$ 4,93M

--
----

$ 5,88M
$ 5,88M$ 5,88M

67,02M
67,02M 67,02M

79 999 999,93845622
79 999 999,93845622 79 999 999,93845622

Поточна ринкова капіталізація Veil Token — $ 4,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VEIL — 67,02M, зі загальною пропозицією 79999999.93845622. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,88M.

Історія ціни Veil Token (VEIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veil Token до USD становила $ +0,00305119.
За останні 30 днів зміна ціни Veil Token до USD становила $ +0,0450919652.
За останні 60 днів зміна ціни Veil Token до USD становила $ -0,0197196960.
За останні 90 днів зміна ціни Veil Token до USD становила $ +0,01487177608998435.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00305119+4,34%
30 днів$ +0,0450919652+61,42%
60 днів$ -0,0197196960-26,85%
90 днів$ +0,01487177608998435+25,40%

Що таке Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Veil Token (VEIL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Veil Token (USD)

Скільки коштуватиме Veil Token (VEIL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Veil Token (VEIL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Veil Token.

Перегляньте прогноз ціни Veil Token вже зараз!

VEIL до місцевих валют

Токеноміка Veil Token (VEIL)

Розуміння токеноміки Veil Token (VEIL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VEIL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Veil Token (VEIL)

Скільки сьогодні коштує Veil Token (VEIL)?
Актуальна ціна VEIL у USD становить 0,073417 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VEIL до USD?
Поточна ціна VEIL до USD — $ 0,073417. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Veil Token?
Ринкова капіталізація VEIL — $ 4,93M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VEIL?
Циркуляційна пропозиція VEIL — 67,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VEIL?
VEIL досяг історичної максимальної ціни у 0,310953 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VEIL?
Історична мінімальна ціна VEIL становила 0,02251824 USD.
Який обсяг торгівлі VEIL?
Актуальний обсяг торгівлі VEIL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VEIL цього року?
VEIL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VEIL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

