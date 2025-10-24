Інформація щодо ціни Veil Token (VEIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,063163 $ 0,063163 $ 0,063163 Мін. за 24 год $ 0,075756 $ 0,075756 $ 0,075756 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,063163$ 0,063163 $ 0,063163 Макс. за 24 год $ 0,075756$ 0,075756 $ 0,075756 Рекордний максимум $ 0,310953$ 0,310953 $ 0,310953 Найнижча ціна $ 0,02251824$ 0,02251824 $ 0,02251824 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +4,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +20,96%

Актуальна ціна Veil Token (VEIL) становить $0,073417. За останні 24 години VEIL торгувався між мінімумом у $ 0,063163 і максимумом у $ 0,075756, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VEIL становить $ 0,310953, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02251824.

Що стосується короткострокових результатів, то VEIL змінився на +0,00% за останню годину, +4,34% за 24 години та на +20,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Veil Token (VEIL)

Ринкова капіталізація $ 4,93M$ 4,93M $ 4,93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,88M$ 5,88M $ 5,88M Циркуляційне постачання 67,02M 67,02M 67,02M Загальна пропозиція 79 999 999,93845622 79 999 999,93845622 79 999 999,93845622

Поточна ринкова капіталізація Veil Token — $ 4,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VEIL — 67,02M, зі загальною пропозицією 79999999.93845622. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,88M.