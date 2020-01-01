Токеноміка Vegas (VEGAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Vegas (VEGAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vegas (VEGAS) Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants. Офіційний вебсайт: https://vegas-hl.com/ Купити VEGAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vegas (VEGAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vegas (VEGAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,61M $ 4,61M $ 4,61M Загальна пропозиція: $ 9,95M $ 9,95M $ 9,95M Циркуляційна пропозиція: $ 9,95M $ 9,95M $ 9,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,61M $ 4,61M $ 4,61M Історичний максимум: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Історичний мінімум: $ 0,0090571 $ 0,0090571 $ 0,0090571 Поточна ціна: $ 0,463178 $ 0,463178 $ 0,463178 Дізнайтеся більше про ціну Vegas (VEGAS)

Токеноміка Vegas (VEGAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vegas (VEGAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VEGAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VEGAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VEGAS, досліджуйте ціну токена VEGAS в реальному часі!

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