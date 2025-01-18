Ціна Vegas (VEGAS)
Поточна ціна Vegas (VEGAS) сьогодні становить 0.173661 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VEGAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vegas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.99K USD
- зміна ціни Vegas протягом дня — -10.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vegas до USD становила $ -0.0207981981848898.
За останні 30 днів зміна ціни Vegas до USD становила $ -0.0936361009.
За останні 60 днів зміна ціни Vegas до USD становила $ +0.7923931575.
За останні 90 днів зміна ціни Vegas до USD становила $ +0.137486248906556506.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0207981981848898
|-10.69%
|30 днів
|$ -0.0936361009
|-53.91%
|60 днів
|$ +0.7923931575
|+456.29%
|90 днів
|$ +0.137486248906556506
|+380.06%
Останній аналіз цін Vegas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.82%
-10.69%
+2.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
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