Сьогоднішня ціна Vega Protocol (VEGA)

Поточна ціна Vega Protocol (VEGA) сьогодні становить 0.02104059 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна VEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vega Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.65K USD

- зміна ціни Vega Protocol протягом дня — -9.36%

- циркуляційна пропозиція – 62.05M USD

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