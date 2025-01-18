Ціна VEGA (VEGA)
Поточна ціна VEGA (VEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VEGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80 USD
- зміна ціни VEGA протягом дня — +1.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VEGA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VEGA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VEGA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VEGA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.44%
|30 днів
|$ 0
|-37.74%
|60 днів
|$ 0
|-77.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VEGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+1.44%
+5.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VEGA (Mis-20) adopts the dual governance mechanism of Inscription (MIS-20) + TOKEN ($VEGA), aiming to provide liquidity and consensus growth for the Metis ecosystem.
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