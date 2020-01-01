Токеноміка VedoraAI (VED) Дізнайтеся ключову інформацію про VedoraAI (VED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VedoraAI (VED) Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Офіційний вебсайт: https://vedora.ai/ Whitepaper: https://docs.vedora.ai/ Купити VED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VedoraAI (VED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VedoraAI (VED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,58M $ 22,58M $ 22,58M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 85,96M $ 85,96M $ 85,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,27M $ 26,27M $ 26,27M Історичний максимум: $ 0,484201 $ 0,484201 $ 0,484201 Історичний мінімум: $ 0,00602294 $ 0,00602294 $ 0,00602294 Поточна ціна: $ 0,262691 $ 0,262691 $ 0,262691 Дізнайтеся більше про ціну VedoraAI (VED)

Токеноміка VedoraAI (VED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VedoraAI (VED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VED, досліджуйте ціну токена VED в реальному часі!

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