Ціна VedoraAI (VED)
Поточна ціна VedoraAI (VED) сьогодні становить 0.03451465 USD з ринковою капіталізацією $ 2.98M USD. Ціна VED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VedoraAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни VedoraAI протягом дня — +4.89%
- циркуляційна пропозиція – 86.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VedoraAI до USD становила $ +0.00160947.
За останні 30 днів зміна ціни VedoraAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VedoraAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VedoraAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00160947
|+4.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VedoraAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+4.89%
+395.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
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