Сьогоднішня ціна VedoraAI (VED)

Поточна ціна VedoraAI (VED) сьогодні становить 0.03451465 USD з ринковою капіталізацією $ 2.98M USD. Ціна VED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VedoraAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни VedoraAI протягом дня — +4.89%

- циркуляційна пропозиція – 86.25M USD

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