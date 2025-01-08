Сьогоднішня ціна veDAO (WEVE)

Поточна ціна veDAO (WEVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.18K USD. Ціна WEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності veDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.22 USD

- зміна ціни veDAO протягом дня — -6.02%

- циркуляційна пропозиція – 297.51M USD

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