Ціна veDAO (WEVE)
Поточна ціна veDAO (WEVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.18K USD. Ціна WEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності veDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.22 USD
- зміна ціни veDAO протягом дня — -6.02%
- циркуляційна пропозиція – 297.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни veDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни veDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни veDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни veDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.02%
|30 днів
|$ 0
|-29.64%
|60 днів
|$ 0
|-25.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін veDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
-6.02%
-2.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje’s ve3 NFTs.
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