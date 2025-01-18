Ціна Vectorspace AI X (VAIX)
Поточна ціна Vectorspace AI X (VAIX) сьогодні становить 0.280808 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VAIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vectorspace AI X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 323.53 USD
- зміна ціни Vectorspace AI X протягом дня — -6.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vectorspace AI X до USD становила $ -0.0203964024209207.
За останні 30 днів зміна ціни Vectorspace AI X до USD становила $ -0.1550044153.
За останні 60 днів зміна ціни Vectorspace AI X до USD становила $ +0.0756247394.
За останні 90 днів зміна ціни Vectorspace AI X до USD становила $ +0.02136615277518167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0203964024209207
|-6.77%
|30 днів
|$ -0.1550044153
|-55.19%
|60 днів
|$ +0.0756247394
|+26.93%
|90 днів
|$ +0.02136615277518167
|+8.24%
Останній аналіз цін Vectorspace AI X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-6.77%
-2.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vectorspace AI provides high-value correlation matrix datasets to give researchers the ability to accelerate their data-driven innovation and discoveries using patent-protected NLP/NLU. Clients save time in the research loop by quickly testing hypotheses and running experiments with higher throughput. Vectorspace AI originated in the Life Sciences dept. of Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) where the founders developed the patents that drive the company’s innovation for a variety of academic institutions. Visit https://vectorspace.ai
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