Сьогоднішня ціна Vectorspace AI X (VAIX)

Поточна ціна Vectorspace AI X (VAIX) сьогодні становить 0.280808 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VAIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vectorspace AI X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 323.53 USD

- зміна ціни Vectorspace AI X протягом дня — -6.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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