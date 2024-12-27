Ціна Vector Smart Gas (VSG)
Поточна ціна Vector Smart Gas (VSG) сьогодні становить 0.00300955 USD з ринковою капіталізацією $ 27.70M USD. Ціна VSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vector Smart Gas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.62K USD
- зміна ціни Vector Smart Gas протягом дня — -17.35%
- циркуляційна пропозиція – 9.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector Smart Gas до USD становила $ -0.000631773623362718.
За останні 30 днів зміна ціни Vector Smart Gas до USD становила $ -0.0010543540.
За останні 60 днів зміна ціни Vector Smart Gas до USD становила $ +0.0098692543.
За останні 90 днів зміна ціни Vector Smart Gas до USD становила $ +0.0018423955964927443.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000631773623362718
|-17.35%
|30 днів
|$ -0.0010543540
|-35.03%
|60 днів
|$ +0.0098692543
|+327.93%
|90 днів
|$ +0.0018423955964927443
|+157.85%
Останній аналіз цін Vector Smart Gas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.40%
-17.35%
-44.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched in 08/12/2024 by a team based in Canada and the UK, VSC is a Layer 2 platform designed to facilitate the development of decentralized applications (dApps). VSG, or Vitalik Smart Gas, serves as the official gas token for VSC. The platform's primary objective is to address scalability issues prevalent in traditional blockchain networks by providing a scalable and efficient environment for decentralized application deployment. Leveraging Layer 2 solutions, VSC enhances transaction throughput and reduces gas fees, making it more accessible and cost-effective for developers and users alike. VSG plays a crucial role within the VSC ecosystem, acting as the fuel that powers transactions and smart contract executions on the network. With a total initial supply of 10 billion tokens and a deflationary mechanism in place, VSG aims to maintain a stable and reliable gas system while incentivizing network participation. One of the key features of VSC and VSG is their commitment to community involvement and governance. The platform encourages active participation from users, developers, and stakeholders to collectively shape the future direction of the network. Through community-driven initiatives and transparent decision-making processes, VSC strives to foster a decentralized ecosystem that reflects the needs and values of its participants. Moreover, VSC offers a range of developer tools and resources to streamline the dApp development process. From comprehensive documentation to developer support channels, the platform aims to empower developers to create innovative and scalable decentralized applications on top of VSC. In addition to its technical capabilities, VSG emphasizes security and reliability. The platform leverages robust consensus mechanisms and smart contract auditing processes to ensure the integrity of transactions and the safety of user funds. By prioritizing security, VSG aims to instill trust and confidence in its platform among users and developers
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