Ціна Vector Reserve Staked vETH (SVETH)
Поточна ціна Vector Reserve Staked vETH (SVETH) сьогодні становить 4,345.27 USD з ринковою капіталізацією $ 183.03K USD. Ціна SVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vector Reserve Staked vETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.99 USD
- зміна ціни Vector Reserve Staked vETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 37.53 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector Reserve Staked vETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vector Reserve Staked vETH до USD становила $ +46.2089047610.
За останні 60 днів зміна ціни Vector Reserve Staked vETH до USD становила $ +1,374.6787422670.
За останні 90 днів зміна ціни Vector Reserve Staked vETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +46.2089047610
|+1.06%
|60 днів
|$ +1,374.6787422670
|+31.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vector Reserve Staked vETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.
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