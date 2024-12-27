Сьогоднішня ціна Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Поточна ціна Vector Reserve Staked vETH (SVETH) сьогодні становить 4,345.27 USD з ринковою капіталізацією $ 183.03K USD. Ціна SVETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vector Reserve Staked vETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.99 USD

- зміна ціни Vector Reserve Staked vETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 37.53 USD

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