Сьогоднішня ціна Vector Reserve (VEC)

Поточна ціна Vector Reserve (VEC) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна VEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vector Reserve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.88 USD

- зміна ціни Vector Reserve протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 816.14K USD

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