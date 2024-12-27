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Ціна Vector Reserve (VEC)

USD

Графік ціни Vector Reserve (VEC) в реальному часі

$1.3
$1.3$1.3
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Vector Reserve (VEC)

Поточна ціна Vector Reserve (VEC) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна VEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vector Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.88 USD
- зміна ціни Vector Reserve протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 816.14K USD

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Цінові показники Vector Reserve (VEC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ +1.1181396200.
За останні 60 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ -0.1643262400.
За останні 90 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ -2.2707612282603933.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +1.1181396200+86.01%
60 днів$ -0.1643262400-12.64%
90 днів$ -2.2707612282603933-63.59%

Аналіз цін Vector Reserve (VEC)

Останній аналіз цін Vector Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 58.06
$ 58.06$ 58.06

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Ринкова інформація Vector Reserve (VEC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 42.88
$ 42.88$ 42.88

816.14K
816.14K 816.14K

Що таке Vector Reserve ( VEC)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vector Reserve (VEC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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