Ціна Vector Reserve (VEC)
Поточна ціна Vector Reserve (VEC) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна VEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vector Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.88 USD
- зміна ціни Vector Reserve протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 816.14K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ +1.1181396200.
За останні 60 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ -0.1643262400.
За останні 90 днів зміна ціни Vector Reserve до USD становила $ -2.2707612282603933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +1.1181396200
|+86.01%
|60 днів
|$ -0.1643262400
|-12.64%
|90 днів
|$ -2.2707612282603933
|-63.59%
Останній аналіз цін Vector Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking
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