Токеноміка Vector Finance (VTX) Дізнайтеся ключову інформацію про Vector Finance (VTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vector Finance (VTX) Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

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Токеноміка та аналіз ціни Vector Finance (VTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vector Finance (VTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 476,25K $ 476,25K $ 476,25K Загальна пропозиція: $ 59,12M $ 59,12M $ 59,12M Циркуляційна пропозиція: $ 59,12M $ 59,12M $ 59,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 476,25K $ 476,25K $ 476,25K Історичний максимум: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 Історичний мінімум: $ 0,0060124 $ 0,0060124 $ 0,0060124 Поточна ціна: $ 0,00805599 $ 0,00805599 $ 0,00805599 Дізнайтеся більше про ціну Vector Finance (VTX)

Токеноміка Vector Finance (VTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vector Finance (VTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VTX, досліджуйте ціну токена VTX в реальному часі!

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