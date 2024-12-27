Сьогоднішня ціна Vector Finance (VTX)

Поточна ціна Vector Finance (VTX) сьогодні становить 0.02122647 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна VTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vector Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD

- зміна ціни Vector Finance протягом дня — +8.23%

- циркуляційна пропозиція – 54.38M USD

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