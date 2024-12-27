Ціна Vector Finance (VTX)
Поточна ціна Vector Finance (VTX) сьогодні становить 0.02122647 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна VTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vector Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.30K USD
- зміна ціни Vector Finance протягом дня — +8.23%
- циркуляційна пропозиція – 54.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector Finance до USD становила $ +0.0016141.
За останні 30 днів зміна ціни Vector Finance до USD становила $ -0.0005412877.
За останні 60 днів зміна ціни Vector Finance до USD становила $ +0.0051387203.
За останні 90 днів зміна ціни Vector Finance до USD становила $ -0.003281549827597243.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0016141
|+8.23%
|30 днів
|$ -0.0005412877
|-2.55%
|60 днів
|$ +0.0051387203
|+24.21%
|90 днів
|$ -0.003281549827597243
|-13.38%
Останній аналіз цін Vector Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
+8.23%
+1.20%
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