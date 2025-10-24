Актуальна ціна Vector AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VECTOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VECTOR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vector AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VECTOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VECTOR на MEXC вже зараз.

Докладніше про VECTOR

Інформація про ціну VECTOR

Whitepaper VECTOR

Офіційний вебсайт VECTOR

Токеноміка VECTOR

Прогноз ціни VECTOR

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Vector AI

Ціна Vector AI (VECTOR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VECTOR до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vector AI (VECTOR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vector AI (VECTOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-30,17%

-30,17%

Актуальна ціна Vector AI (VECTOR) становить --. За останні 24 години VECTOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VECTOR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VECTOR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -30,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vector AI (VECTOR)

$ 5,42K
$ 5,42K$ 5,42K

--
----

$ 6,00K
$ 6,00K$ 6,00K

903,11M
903,11M 903,11M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Vector AI — $ 5,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VECTOR — 903,11M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,00K.

Історія ціни Vector AI (VECTOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vector AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vector AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vector AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vector AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-94,53%
60 днів$ 0-98,11%
90 днів$ 0--

Що таке Vector AI (VECTOR)

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vector AI (VECTOR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Vector AI (USD)

Скільки коштуватиме Vector AI (VECTOR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vector AI (VECTOR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vector AI.

Перегляньте прогноз ціни Vector AI вже зараз!

VECTOR до місцевих валют

Токеноміка Vector AI (VECTOR)

Розуміння токеноміки Vector AI (VECTOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VECTOR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Vector AI (VECTOR)

Скільки сьогодні коштує Vector AI (VECTOR)?
Актуальна ціна VECTOR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VECTOR до USD?
Поточна ціна VECTOR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vector AI?
Ринкова капіталізація VECTOR — $ 5,42K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VECTOR?
Циркуляційна пропозиція VECTOR — 903,11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VECTOR?
VECTOR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VECTOR?
Історична мінімальна ціна VECTOR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VECTOR?
Актуальний обсяг торгівлі VECTOR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VECTOR цього року?
VECTOR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VECTOR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:04:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vector AI (VECTOR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 194,22
$111 194,22$111 194,22

+1,16%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,47
$3 952,47$3 952,47

+1,95%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02942
$0,02942$0,02942

+488,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,89
$192,89$192,89

+0,97%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9000
$19,9000$19,9000

+29,06%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,47
$3 952,47$3 952,47

+1,95%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 194,22
$111 194,22$111 194,22

+1,16%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,89
$192,89$192,89

+0,97%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4582
$2,4582$2,4582

+2,04%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,48
$1 126,48$1 126,48

-0,30%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,758
$7,758$7,758

+93,95%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3610
$0,3610$0,3610

+261,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4226
$0,4226$0,4226

+322,60%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000001689
$0,0000000000000000001689$0,0000000000000000001689

+322,25%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000586
$0,00000586$0,00000586

+229,21%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,47
$51,47$51,47

+108,88%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5669
$0,5669$0,5669

+88,96%