Сьогоднішня ціна Veco (VECO)

Поточна ціна Veco (VECO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VECO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Veco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.78 USD

- зміна ціни Veco протягом дня — +10.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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