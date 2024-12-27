Сьогоднішня ціна VeBetterDAO (B3TR)

Поточна ціна VeBetterDAO (B3TR) сьогодні становить 0.059094 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна B3TR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VeBetterDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.38K USD

- зміна ціни VeBetterDAO протягом дня — +5.76%

- циркуляційна пропозиція – 60.49M USD

Отримуйте оновлення цін B3TR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни B3TR.