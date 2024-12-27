Ціна VeBetterDAO (B3TR)
Поточна ціна VeBetterDAO (B3TR) сьогодні становить 0.059094 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна B3TR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VeBetterDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.38K USD
- зміна ціни VeBetterDAO протягом дня — +5.76%
- циркуляційна пропозиція – 60.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VeBetterDAO до USD становила $ +0.00321834.
За останні 30 днів зміна ціни VeBetterDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VeBetterDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VeBetterDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00321834
|+5.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VeBetterDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.34%
+5.76%
+24.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VeBetterDAO is a blockchain-based ecosystem built on the VeChainThor platform, designed to incentivize sustainable actions and democratize access to the "sustainability economy." It utilizes a decentralized governance model to empower individuals, enterprises, and developers to contribute toward sustainability goals. The project incorporates Web3 principles of ownership and rewards users with its B3TR token for participating in sustainability-focused activities.
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