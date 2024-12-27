Сьогоднішня ціна VCGamers (VCG)

Поточна ціна VCGamers (VCG) сьогодні становить 0.00896616 USD з ринковою капіталізацією $ 896.61K USD. Ціна VCG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VCGamers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD

- зміна ціни VCGamers протягом дня — +8.48%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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