Ціна VCGamers (VCG)
Поточна ціна VCGamers (VCG) сьогодні становить 0.00896616 USD з ринковою капіталізацією $ 896.61K USD. Ціна VCG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VCGamers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни VCGamers протягом дня — +8.48%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VCGamers до USD становила $ +0.00070108.
За останні 30 днів зміна ціни VCGamers до USD становила $ +0.0008967836.
За останні 60 днів зміна ціни VCGamers до USD становила $ +0.0014232469.
За останні 90 днів зміна ціни VCGamers до USD становила $ +0.000965399681941493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00070108
|+8.48%
|30 днів
|$ +0.0008967836
|+10.00%
|60 днів
|$ +0.0014232469
|+15.87%
|90 днів
|$ +0.000965399681941493
|+12.07%
Останній аналіз цін VCGamers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
+8.48%
+12.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!
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