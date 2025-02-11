Ціна Vcash (XVC)
Поточна ціна Vcash (XVC) сьогодні становить 0.079255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vcash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66 USD
- зміна ціни Vcash протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vcash до USD становила $ +0.00040551.
За останні 30 днів зміна ціни Vcash до USD становила $ -0.0179497675.
За останні 60 днів зміна ціни Vcash до USD становила $ -0.0099963855.
За останні 90 днів зміна ціни Vcash до USD становила $ -0.00219565368615313.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040551
|+0.51%
|30 днів
|$ -0.0179497675
|-22.64%
|60 днів
|$ -0.0099963855
|-12.61%
|90 днів
|$ -0.00219565368615313
|-2.69%
Останній аналіз цін Vcash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.51%
-6.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vcash is a cryptocurrency that uses a multitier architecture that enables the coin to scale better in a secure way. The lead developer goes under the name of John Connor. There is no pre-mine, pre-sale, IPO or ICO for Vcash. Vcash was previously known as Vanillacoin.
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