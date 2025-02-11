Сьогоднішня ціна vBSWAP (VBSWAP)

Поточна ціна vBSWAP (VBSWAP) сьогодні становить 14.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності vBSWAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.28 USD

- зміна ціни vBSWAP протягом дня — +4.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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