Ціна vBSWAP (VBSWAP)
Поточна ціна vBSWAP (VBSWAP) сьогодні становить 14.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності vBSWAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.28 USD
- зміна ціни vBSWAP протягом дня — +4.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни vBSWAP до USD становила $ +0.688188.
За останні 30 днів зміна ціни vBSWAP до USD становила $ -1.2254513280.
За останні 60 днів зміна ціни vBSWAP до USD становила $ -1.6214319360.
За останні 90 днів зміна ціни vBSWAP до USD становила $ +0.136656525325695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.688188
|+4.85%
|30 днів
|$ -1.2254513280
|-8.23%
|60 днів
|$ -1.6214319360
|-10.89%
|90 днів
|$ +0.136656525325695
|+0.93%
Останній аналіз цін vBSWAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+4.85%
+8.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vBSWAP is Binance Smart Chain token used as incentive for Value DeFi BSC ecosystem users. Part of fees (decided by vGovernance) from Value DeFi BSC ecosystem are used to buyback and burn vBSWAP. Max supply of vBSWAP is 100000 and it will be distributed over period of 108 weeks with emission reduction by 10% every 4 weeks (eg. first four weeks total of 10600 vBSWAP tokens will be distributed to farmers, next four weeks 9540, etc
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