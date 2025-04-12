Ціна VaultX (VAX)
Поточна ціна VaultX (VAX) сьогодні становить 0.04415839 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VaultX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни VaultX протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VaultX до USD становила $ -0.00018738488047585.
За останні 30 днів зміна ціни VaultX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VaultX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VaultX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00018738488047585
|-0.42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VaultX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.42%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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