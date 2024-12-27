Ціна Vaultka (VKA)
Поточна ціна Vaultka (VKA) сьогодні становить 0.03516976 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна VKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vaultka:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.64K USD
- зміна ціни Vaultka протягом дня — -5.06%
- циркуляційна пропозиція – 39.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vaultka до USD становила $ -0.0018778298439452.
За останні 30 днів зміна ціни Vaultka до USD становила $ -0.0150535400.
За останні 60 днів зміна ціни Vaultka до USD становила $ -0.0079815484.
За останні 90 днів зміна ціни Vaultka до USD становила $ -0.026834315070179056.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018778298439452
|-5.06%
|30 днів
|$ -0.0150535400
|-42.80%
|60 днів
|$ -0.0079815484
|-22.69%
|90 днів
|$ -0.026834315070179056
|-43.27%
Останній аналіз цін Vaultka: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-5.06%
-6.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points
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