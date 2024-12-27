Сьогоднішня ціна Vaultka (VKA)

Поточна ціна Vaultka (VKA) сьогодні становить 0.03516976 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна VKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vaultka:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.64K USD

- зміна ціни Vaultka протягом дня — -5.06%

- циркуляційна пропозиція – 39.79M USD

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