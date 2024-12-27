Сьогоднішня ціна Vaulted Bellscoin (VBELLS)

Поточна ціна Vaulted Bellscoin (VBELLS) сьогодні становить 0.540295 USD з ринковою капіталізацією $ 470.06K USD. Ціна VBELLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vaulted Bellscoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD

- зміна ціни Vaulted Bellscoin протягом дня — -9.08%

- циркуляційна пропозиція – 870.34K USD

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