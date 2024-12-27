Ціна Vaulted Bellscoin (VBELLS)
Поточна ціна Vaulted Bellscoin (VBELLS) сьогодні становить 0.540295 USD з ринковою капіталізацією $ 470.06K USD. Ціна VBELLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vaulted Bellscoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD
- зміна ціни Vaulted Bellscoin протягом дня — -9.08%
- циркуляційна пропозиція – 870.34K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vaulted Bellscoin до USD становила $ -0.0540218585817202.
За останні 30 днів зміна ціни Vaulted Bellscoin до USD становила $ -0.2673466647.
За останні 60 днів зміна ціни Vaulted Bellscoin до USD становила $ -0.3497777979.
За останні 90 днів зміна ціни Vaulted Bellscoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0540218585817202
|-9.08%
|30 днів
|$ -0.2673466647
|-49.48%
|60 днів
|$ -0.3497777979
|-64.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vaulted Bellscoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.21%
-9.08%
-12.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.
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