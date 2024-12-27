Ціна VaultCraft (VCX)
Поточна ціна VaultCraft (VCX) сьогодні становить 0.01878984 USD з ринковою капіталізацією $ 14.18M USD. Ціна VCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VaultCraft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.45K USD
- зміна ціни VaultCraft протягом дня — +18.43%
- циркуляційна пропозиція – 756.30M USD
Отримуйте оновлення цін VCX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VCX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VaultCraft до USD становила $ +0.00292448.
За останні 30 днів зміна ціни VaultCraft до USD становила $ -0.0063928184.
За останні 60 днів зміна ціни VaultCraft до USD становила $ -0.0104921357.
За останні 90 днів зміна ціни VaultCraft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00292448
|+18.43%
|30 днів
|$ -0.0063928184
|-34.02%
|60 днів
|$ -0.0104921357
|-55.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VaultCraft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+18.43%
+13.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VCX до AUD
A$0.030063744
|1 VCX до GBP
￡0.0148439736
|1 VCX до EUR
€0.017850348
|1 VCX до USD
$0.01878984
|1 VCX до MYR
RM0.0839905848
|1 VCX до TRY
₺0.6617781648
|1 VCX до JPY
¥2.965976244
|1 VCX до RUB
₽1.9299044664
|1 VCX до INR
₹1.6057797264
|1 VCX до IDR
Rp303.0618930552
|1 VCX до PHP
₱1.087931736
|1 VCX до EGP
￡E.0.9556512624
|1 VCX до BRL
R$0.1163091096
|1 VCX до CAD
C$0.0270573696
|1 VCX до BDT
৳2.2459495752
|1 VCX до NGN
₦29.0862965232
|1 VCX до UAH
₴0.7884216864
|1 VCX до VES
Bs0.95828184
|1 VCX до PKR
Rs5.2309035576
|1 VCX до KZT
₸9.8376086304
|1 VCX до THB
฿0.6409214424
|1 VCX до TWD
NT$0.6170583456
|1 VCX до CHF
Fr0.016910856
|1 VCX до HKD
HK$0.1458091584
|1 VCX до MAD
.د.م0.1895894856