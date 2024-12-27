Сьогоднішня ціна VaultCraft (VCX)

Поточна ціна VaultCraft (VCX) сьогодні становить 0.01878984 USD з ринковою капіталізацією $ 14.18M USD. Ціна VCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VaultCraft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.45K USD

- зміна ціни VaultCraft протягом дня — +18.43%

- циркуляційна пропозиція – 756.30M USD

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