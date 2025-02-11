Сьогоднішня ціна Vault Zero (VZ)

Поточна ціна Vault Zero (VZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vault Zero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.92K USD

- зміна ціни Vault Zero протягом дня — +19.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VZ.