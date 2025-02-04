Ціна Vault Overflow (VAULT)
Поточна ціна Vault Overflow (VAULT) сьогодні становить 0.227718 USD з ринковою капіталізацією $ 840.97K USD. Ціна VAULT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vault Overflow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.42K USD
- зміна ціни Vault Overflow протягом дня — +3.03%
- циркуляційна пропозиція – 3.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vault Overflow до USD становила $ +0.00669879.
За останні 30 днів зміна ціни Vault Overflow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vault Overflow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vault Overflow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00669879
|+3.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vault Overflow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+3.03%
--
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