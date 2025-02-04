Сьогоднішня ціна Vault Overflow (VAULT)

Поточна ціна Vault Overflow (VAULT) сьогодні становить 0.227718 USD з ринковою капіталізацією $ 840.97K USD. Ціна VAULT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vault Overflow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.42K USD

- зміна ціни Vault Overflow протягом дня — +3.03%

- циркуляційна пропозиція – 3.69M USD

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